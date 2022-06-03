Списки озвучил СК России. Фото: ТАСС

Глава Следственного комитета России в Мариуполе объявил список украинских военнопленных, которых в РФ хотят судить.

В список попали следующие военные:

  • Олег Завалецкий,
  • Назарий Мороз,
  • Сергей Макеев,
  • начальник контрольно-технического пункта в/ч А-2777 сержант Сергей Грицив;
  • гранатометчик в/ч А-2777 матрос Юрий Кучерявенко;
  • командир отделения в/ч А-2802 младший сержант Андрей Петренко;
  • стрелок в/ч А-2802 матрос Ян Худоба;
  • командир отделения в/ч А-1965 старший сержант Антон Чередник;
  • военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Антон Байдраков;
  • разведчик-оператор в/ч А-2802 старший матрос Виталий Прокопчук;
  • военнослужащий в/ч А-2802 Роман Косынка;
  • командир 501 отдельной бригады морской пехоты подполковник Николай Бирюков.

Ранее о планах судить украинских военных заявляли в "ДНР". "Глава республики" Денис Пушилин сказал, что всех украинских военнослужащих с "Азовстали" "будет судить трибунал".

Как писала "Страна", после начала выхода украинских военных из мариупольского комбината компания ВВС сообщала, что вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и в СИЗО Ростова-на-Дону

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