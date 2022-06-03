Глава Следственного комитета России в Мариуполе объявил список украинских военнопленных, которых в РФ хотят судить.

В список попали следующие военные:

Олег Завалецкий,

Назарий Мороз,

Сергей Макеев,

начальник контрольно-технического пункта в/ч А-2777 сержант Сергей Грицив;

гранатометчик в/ч А-2777 матрос Юрий Кучерявенко;

командир отделения в/ч А-2802 младший сержант Андрей Петренко;

стрелок в/ч А-2802 матрос Ян Худоба;

командир отделения в/ч А-1965 старший сержант Антон Чередник;

военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Антон Байдраков;

разведчик-оператор в/ч А-2802 старший матрос Виталий Прокопчук;

военнослужащий в/ч А-2802 Роман Косынка;

командир 501 отдельной бригады морской пехоты подполковник Николай Бирюков.

Ранее о планах судить украинских военных заявляли в "ДНР". "Глава республики" Денис Пушилин сказал, что всех украинских военнослужащих с "Азовстали" "будет судить трибунал".

Как писала "Страна", после начала выхода украинских военных из мариупольского комбината компания ВВС сообщала, что вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и в СИЗО Ростова-на-Дону.