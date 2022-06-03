Следственный комитет России обнародовал список украинских военнопленных, которых хотят судить
Глава Следственного комитета России в Мариуполе объявил список украинских военнопленных, которых в РФ хотят судить.
В список попали следующие военные:
- Олег Завалецкий,
- Назарий Мороз,
- Сергей Макеев,
- начальник контрольно-технического пункта в/ч А-2777 сержант Сергей Грицив;
- гранатометчик в/ч А-2777 матрос Юрий Кучерявенко;
- командир отделения в/ч А-2802 младший сержант Андрей Петренко;
- стрелок в/ч А-2802 матрос Ян Худоба;
- командир отделения в/ч А-1965 старший сержант Антон Чередник;
- военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты старший матрос Антон Байдраков;
- разведчик-оператор в/ч А-2802 старший матрос Виталий Прокопчук;
- военнослужащий в/ч А-2802 Роман Косынка;
- командир 501 отдельной бригады морской пехоты подполковник Николай Бирюков.
Ранее о планах судить украинских военных заявляли в "ДНР". "Глава республики" Денис Пушилин сказал, что всех украинских военнослужащих с "Азовстали" "будет судить трибунал".
Как писала "Страна", после начала выхода украинских военных из мариупольского комбината компания ВВС сообщала, что вывезенных с "Азовстали" бойцов "Азова" отправили в Таганрог и в СИЗО Ростова-на-Дону.