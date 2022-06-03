Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что российская армия сейчас контролирует меньше территории Северодонецка, чем вчера.

"Было процентов 70, сейчас процентов на 20 их подвинули", - утверждает Гайдай.

Слова Гайдая с точностью до процента подтверждает и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"После вчерашнего контрнаступления украинской армии она удерживает около 20% Северодонецка, 50% города контролируют россияне, 30% – это серая зона", рассказал в эфире "Фейгин Live" Арестович.

Напомним, Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщал, что "противник вел штурмовые действия в жилых районах восточной части Северодонецка, имеет частичный успех".

Ранее мы писали, что Алексей Арестович рассказал, как российские войска попали в ловушку в Северодонецке.

Также "Страна" сообщала, что ВСУ отбросили оккупантов от двух сел возле Северодонецка.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.