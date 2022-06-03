Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о военной ситуации по состоянию на 18:00 3 июня. По его данным, противник активно набирает наемников для диверсий и подрывной работы в Украине.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.



На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок. 1 июня началась боевая подготовка подразделений вооруженных сил Беларуси на полигоне Вижловичи в Брестской области. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок нет. В целях уточнения расположения позиций наших войск враг вел разведку с применением БПЛА в отдельных районах Сумской и Черниговской областей. Нанес ракетный авиационный удар в районе Краснополья Сумской области и обстрелял из миномета район Михальчиной Слободы Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании продвижения наших войск в направлении границы. Продолжал огненное подавление подразделений сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Продолжается разведка для поиска слабых мест в обороне наших войск и определения дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение логистического обеспечения и усиление группировки войск неприятеля.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают обороняться, разрушают гражданские объекты в Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах Слатино и Дементиевка.

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. Для улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе Северодонецка. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.

Враг вел наступление в направлениях Бахмута, Соледара и Лисичанска. Успеха нет, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.

На Лиманском направлении противник применил реактивную и ствольную артиллерию в районах Щурово и Брусовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Южнобугском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Стрелял из артиллерии и проводил воздушную разведку.

Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения. Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые те понесли в боевых действиях против ВСУ.

По имеющейся информации, командование вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины.

С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при отборе отдают жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющим украинским языком.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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