Утром в пятницу, 3 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что в центре Северодонецка продолжаются бои. На восточной окраине города противник атаковал поселок Метелкино. Также были попытки штурмовать Белогоровку к западу от Лисичанска.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По информации Генштаба ВСУ, вблизи трассы Лисичанск-Бахмут ведутся бои за Врубовку.

Кроме того, был штурм Богородичного и Долины, которые примыкают к трассе из Изюма на Славянск. В том же районе россияне пытались взять село Студенок, бой там еще идет.

Под Донецком ограниченные силы противника пытались штурмовать Красногоровку, пишет Генштаб ВСУ. К слову, вчера с этой стороны были сильные обстрелы Донецка.

Также сообщается, что на границе Херсонской области и Криворожского района шли сильные обстрелы, на отдельных участках враг переходил в атаки, но был отбит.

"На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции", - пишет Генштаб.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" подробно писала о событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.