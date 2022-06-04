Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что в случае, если анонсированные Турцией переговоры по экспорту зерна состоятся, россияне на них заявят, что продовольствие не вывозят по вине Украины, которая заминировала свои порты.

"На этой встрече Путин выходит и говорит красивую сказку, что мы ни в чем не виноваты, это вот эти злобные украинцы заминировали свои порты и не хотят вывозить зерно. Мы давно все разминировали, мы не препятствуем, более того - мы даже заходить в порты не будем, если разминируете", – сказал Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Они построили информационную политику так, будто нет никакой войны и по непонятной причине Украина взбесилась, и цивилизованные страны должны усмирить "киевских безумцев" и сделать так, чтобы 323 миллиона не голодали без украинского хлеба", – сказал Арестович.

Напомним, Владимир Путин готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Ранее мы писали, что посол в Турции Василий Боднар обвинил Анкару в покупке украденного в Украине зерна.

Также "Страна" сообщала, что по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова возобновить экспорт из порта Одессы, но этим может воспользоваться для атаки Россия.