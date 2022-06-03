Представители украинской власти, с которыми поговорила "Страна", не смогли подтвердить или опровергнуть новость турецкого издания "Анадолу" о том, что Турция, Украина, Россия и ООН подготовили "дорожную карту" для обеспечения коридора по выводу судов с зерном.

Несколько высокопоставленных источников, с которыми поговорила "Страна", утверждают, что им ничего не известно о такой "дорожной карте".

"Никто не понимает, что это было", - сказал один из собеседников "Страны".

Он полагает, что это может быть собственная инициатива турецкой стороны, не согласованная с Украиной.

Напомним, ранее турецкая газета Sabah сообщила, что Украина готова разминировать акваторию для зерновой деблокады, если страны НАТО защитят ее порты от РФ.

Также турецкие СМИ сообщали, что с ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча России, Турции, Украины и ООН, чтобы обсудить вывоз зерна из украинских портов.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.