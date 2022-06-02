В МИД Украины ответили на требование главы МИД РФ Сергея Лаврова о разминировании украинских портов для начала выхода судов с зерном.

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - заявил представитель МИД Украины Николенко.

Он также отверг словам Лаврова о том, что Украина должна разминировать порты. Николенко заявил, что Россия осадила украинские морские порты, а российский флот заминировал часть морской акватории.

Также он сообщил, что Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, которая возьмет на себя обеспечение работы морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. А сама Украина продолжает искать пути деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис.

"Призываем страны, продовольственная безопасность которых может более всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", - добавил Николенко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина готова разминировать акваторию для зерновой деблокады, если страны НАТО защитят ее порты от РФ.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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