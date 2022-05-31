Россия готова обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном из украинских портов Черного моря в Средиземное море. Но, по словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Украина должна "решить проблему их разминирования".

Об этом сообщают российские СМИ,

"Для этого (разблокировки судов с зерном из украинских портов - Ред.) необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что "РФ давно сделала все от нее зависящее, чтобы решать продовольственную проблему, возникающую в мире", но не уточнил, что именно он имел в виду.

Напомним, Евросоюз раздумывает над военно-морской миссией по вывозу зерна из Украины. В телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин заявил, что готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Также мы сообщали, что Евросоюз завершает разработку плана сухопутного экспорта украинского продовольствия.