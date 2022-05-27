Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отреагировал на решение России открыть "гуманитарный коридор" из украинских портов, заблокированных Черноморским флотом РФ. Он назвал это "информационно-психологической операцией" противника.

Об этом Братчук сказал в ходе видеообращения.

По его словам, вся одесская акватория заминирована Россией, и никакие корабли там в принципе пройти не могут (в РФ утверждают, что морские подходы к Одессе минировала Украина).

Братчук считает, что заявления о "зерновых коридорах" делаются, чтобы выставить Украину виновной в нехватке продовольствия, тогда как это, по его мнению, вина РФ. Спикер заявил, что Россия не согласовывала с Украиной работы таких коридоров, и Киев на это никак реагировать не будет.

Напомним, после решения открыть коридор, Минобороны РФ также публиковало карты коридора для выхода иностранных судов из портов Черного моря и из Мариуполя (Азовского моря).

Также сообщалось, что назначенные РФ "власти" Скадовска объявили о начале восстановления морского порта, чтобы вывезти зерно.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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