Сергей Братчук заявил, что одесская акватория заминирована Россией. Скриншот из видео

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отреагировал на решение России открыть "гуманитарный коридор" из украинских портов, заблокированных Черноморским флотом РФ. Он назвал это "информационно-психологической операцией" противника.

Об этом Братчук сказал в ходе видеообращения.

По его словам, вся одесская акватория заминирована Россией, и никакие корабли там в принципе пройти не могут (в РФ утверждают, что морские подходы к Одессе минировала Украина).

Братчук считает, что заявления о "зерновых коридорах" делаются, чтобы выставить Украину виновной в нехватке продовольствия, тогда как это, по его мнению, вина РФ. Спикер заявил, что Россия не согласовывала с Украиной работы таких коридоров, и Киев на это никак реагировать не будет.

Напомним, после решения открыть коридор, Минобороны РФ также публиковало карты коридора для выхода иностранных судов из портов Черного моря и из Мариуполя (Азовского моря).

Также сообщалось, что назначенные РФ "власти" Скадовска объявили о начале восстановления морского порта, чтобы вывезти зерно.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях. 

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