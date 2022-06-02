Вторжение России в Украину может привести к наступлению в мире новой "рискованной ядерной эры". Регулярные напоминания РФ в течение последних трех месяцев о ее ядерной мощи, даже если в основном это были громкие заявления, были последним свидетельством того, что потенциальная угроза проявляется в более явной и опасной форме.

Об этом пишет газета The New York Times.

В издании считают, что главный риск состоит в том, что из-за войны в Украине может начаться ядерная гонка вооружений.

При этом, как пишет газета, диалог между ядерными державами, который позволил бы купировать угрозы, заблокирован - также из-за войны в Украине.

Второй риск состоит в том, что глядя на затяжную и кровавую войну в Украине, многие государства начнут пересматривать свою ядерную стратегию и моделировать применение атомного оружия в обычной, конвенциональной войне. Например, Китай. Или Ближний Восток, который, вслед за Ираном, может пойти по пути создания своей ядерной бомбы.

Обсуждая возможный локальный ядерный удар со стороны России - например, по Украине, в США обсуждается "неядерный ответ".

Это сочетание дипломатических, санкционных и, возможно, военных шагов, но с использованием только конвенциональных систем вооружений, что позволило бы принудить "к немедленной деэскалации".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что мировые политики готовятся к возможному применению Россией ядерного оружия.

Также вчера генсек НАТО сказал, что угроза применения ядерного оружия Россией всё ещё существует.

Вместе с тем, в РФ заявили, что не будут применять ядерное оружие против Украины.