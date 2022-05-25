Руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов ООН Рамеш Раджасингхам заявил, что перспектива ядерного конфликта в Украине стала возможной.

По его словам, многие мирные жители в Украине остаются отрезаны от еды, воды и электричества.

"И перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал Раджасингхам.

Ранее в ООН напомнили о последствиях ядерной войны, которая повлияет на климат. В результате упадет урожайность или поля будут заражены радиацией.

"Страна" рассказывала, что в западных СМИ пишут о вероятности ядерной войны.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.