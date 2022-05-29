В России заявили, что страна не намерена применять тактическое ядерное оружие в Украине.

Об этом заявил посол РФ в Британии Андрей Келин, пишет ВВС.

"У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего", - заявил Келин.

Ранее Подоляк призвал Европу и США подготовить протокол действий на случай применения Россией ядерного оружия. К этому же призвал готовиться и американский сенатор.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

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