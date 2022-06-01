Столтенберг затронул тему ядерного оружия. Скриншот

Угроза применения РФ ядерного оружия продолжает существовать, однако НАТО пригрозило Москве тем, что это может совершенно изменить войну.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, НАТО продолжает следить за поведением России, в том же числе за ядерными учениями и риторикой, которую использует Путин.

"Мы напоминаем России, что они согласились с тем, что ядерная война не будет выигрышной, поэтому ее нельзя начинать. Использование ядерного оружия Россией абсолютно изменит этот конфликт", – отметил Столтенберг.

Ранее "Страна" рассказывала, что в западных СМИ пишут о вероятности ядерной войны.

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