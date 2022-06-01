Угроза применения РФ ядерного оружия продолжает существовать, однако НАТО пригрозило Москве тем, что это может совершенно изменить войну.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, НАТО продолжает следить за поведением России, в том же числе за ядерными учениями и риторикой, которую использует Путин.

"Мы напоминаем России, что они согласились с тем, что ядерная война не будет выигрышной, поэтому ее нельзя начинать. Использование ядерного оружия Россией абсолютно изменит этот конфликт", – отметил Столтенберг.

Ранее "Страна" рассказывала, что в западных СМИ пишут о вероятности ядерной войны.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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