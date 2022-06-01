На территории российской Ивановской области проходят учения стратегических ядерных сил. В маневрах участвуют около тысячи военных, более 100 единиц техники, в том числе стратегические комплексы "Ярс".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - заявили в российском ведомстве.

Комплексы "Ярс" способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Они оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай провели первые совместные военные учения после вторжения Москвы в Украину.

Также мы писали, что в апреле в России испытали межконтинентальную баллистическую ракету.

Тем временем война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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