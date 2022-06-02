Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась по поводу войны в Украине. Свое заявление она сделала на церемонии прощания с главой германской конфедерации профсоюзов.

Об этом сообщает Reuters.

Она назвала происходящее "варварской войной" и заявила, что ее нужно срочно прекратить.

"Моя солидарность заключается в том, что Россия атакует, вторгается в Украину, и я и поддерживаю право Украины на самооборону", - сказала Меркель.

Меркель также призвала членов Евросоюза проявлять единство и сказала, что поддерживает действия властей Германии по прекращению конфликта.

Издание подчеркнуло, что Меркель заговорила о своем отношении к ситуации на фоне критики ее политики в отношении РФ со стороны США и ряда других государств, в том числе за поддержку проекта "Северный поток - 2". При этом экс-канцлер отказалась давать какие-либо советы нынешнему правительству по поводу дальнейших шагов.

До этого украинский посол Андрей Мельник предположил, что нынешний канцлер ФРГ Шольц не хочет поставлять тяжелое вооружение Украине и просто тянет время. Он также раскритиковал политика за отказ ехать в Киев, заявив, что "разыгрывать обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному".

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.