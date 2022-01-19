Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о консультирующей должности в одной из структур организации.

Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

По данным издания, Ангела Меркель позвонила генеральному секретарю ООН на минувшей неделе, поблагодарила его, однако сказала, что не примет его предложение.

Гутерриш предлагал 67-летней Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ.

Отметим, консультативный совет по глобальным общественным благам - один из флагманских проектов Гутерриша по реформе Организации Объединенных Наций во время его второго срока полномочий, который начался в начале января 2022 года.

Напомним, Меркель возглавляла немецкое правительство 16 лет. 2 декабря 2021 года в Берлине, во дворе Министерства обороны, прошла торжественная церемония, в которой ее провели с поста канцлера. Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и доверие. В речи она пожелала преемнику Олафу Шольцу удачи в работе.

Также мы писали, что ранее Меркель заявила, что после ухода с поста не намерена больше заниматься политикой.