Экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель в первый день наступившей пенсии покинула свою берлинскую квартиру. Уже в 08:20 она направилась в свое новое бюро на улице Унтер ден Линден в центре столицы. Об этом пишет Bild.

По пути в офис бывший канцлер стояла в пробках. Позже в сопровождении охранника Ангела Меркель посетила супермаркет Hit Ullrich. При этом издание отмечает, что тележку со своими покупками она катила сама.

Напомним, 2 декабря в Берлине, во дворе Министерства обороны, прошла торжественная церемония "Вечерняя заря" в честь уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель. Она была главой правительство в течение 16 лет.

Ранее "Страна" рассказывала, какие композиции канцлер сама выбрала для прощального мероприятия.

Мы также писали, что на последнем заседании действующего Кабинета министров Шольц подарил Меркель метровый куст кизила. Растение с латинским названием CORNUS CONTROVERSUS приносит черные плоды, что может быть связано с тем, что именно этот цвет символизирует Христианско-демократической союз.

Как сообщалось, 8 декабря в немецком бундестаге лидера социал-демократической партии (СДПГ) Германии Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ.