Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель работу в ООН. Речь идет о консультирующей должности в одной из структур организации.

Об этом со ссылкой на источники сообщает dpa, пишет Spiegel.

По информации журналистов, Гутерриш направил Меркель официальное письмо с предложением стать советником в "консультативном органе высокого уровня по глобальным общественным благам". Впрочем, по информации источников агентства, экс-канцлер ФРГ, вероятнее всего, не примет предложение. Официально представители ООН не стали комментировать информацию.

Напомним, "Страна" писала о том, что Меркель возглавляла немецкое правительство 16 лет. 2 декабря 2021 года в Берлине, во дворе Министерства обороны, прошла торжественная церемония "Вечерняя заря" в честь Ангелы Меркель, посвященная тому, что она покидает свой пост.

Также мы сообщали, что 8 декабря лидер Социал-демократической партии Шольц стал новым канцлером Германии.

Кроме того, мы писали, что Меркель заявляла, что после ухода с поста канцлера не намерена больше заниматься политикой.