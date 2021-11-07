Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода с поста не намерена заниматься политикой.

Об этом она сообщила в интервью медиакомпании Deutsche Welle.

"Что же касается вопроса о том, чем я займусь… Политикой я больше заниматься не буду", - сказала Меркель.

"Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову", - заявила она, добавив, что попеременно будет "читать и спать".

Меркель напомнила, что ранее уже озвучивала намерение сначала отдохнуть, а после выбрать, чем заниматься.

"Думаю, что потом в голову придут и другие планы. Просто в течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове", — заметила она.

Впрочем, Меркель добавила, что дальнейшие ее планы станут известны через пару месяцев.

"Я, так сказать, совершаю прощальное турне в последние дни пребывания в должности, и, с одной стороны, я счастлива. Потом, конечно, мне будет немного грустно, потому что моя работа всегда приносила и до сих пор приносит мне удовольствие", — заявила Меркель.

Меркель занимала должность немецкого канцлера четыре раза начиная с 2005 года и была главой Христианско-демократического союза.

Зимой 2018 года она заявила о том, что уйдет из политики после окончания срока в 2021 году и не примет участия в выборах. Она объяснила свое решение тем, что хочет дать возможность молодым политическим лидерам заявить о своих взглядах.

Президент Германии Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника.

Предположительно, им станет бывший министр финансов Германии Олаф Шольц.