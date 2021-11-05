Ангела Меркель, которая недавно ушла в отставку с поста Федеральный канцлера Германии, заявила о необходимости диалога с Россией. По словам Меркель, отношения Москвы и Берлина всегда были особенными.

Об этом сообщают РИА новости.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", - сказала Меркель, добавив, что Германия вместе с Францией продолжают работу в нормандском формате над реализацией минских соглашений по украинскому урегулированию, дестабилизация в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого (диалога - Ред.)".

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что Ангела Меркель заявила, что осознала наличие серьезных разногласий с Путиным еще 20 лет назад.

"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - заявила Меркель.