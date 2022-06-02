У Москвы два условия по зерновой деблокаде Украины - разминирование украинской акватории и снятие санкций с российских торговых судов, которые запрещено страховать (то есть их не могут обслуживать в иностранных портах).

Об этом пишет газета Sabah.

По данным издания, главным препятствием для вывоза зерна из украинских портов являются установленные Украиной мины. Украина говорит, что согласна разминировать акваторию за две недели, если страны НАТО защитят порты от России.

"На что РФ, конечно, не согласится. Также пока не слышно о согласии Запада снять санкции с российских кораблей", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Между тем, по данным газеты, механизм, который бы обеспечивал безопасный коридор для вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины по морю, может быть согласован на переговорах в Стамбуле в случае согласия Москвы и Киева.

Напомним, ранее мы подробно разбирались, как в мире собираются снимать морскую блокаду с Украины и чем ответит Россия.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.