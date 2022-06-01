США готовы поддержать экспорт зерна и удобрений из России. Для этого Вашингтон готов предоставить гарантийные письма страховым компаниям и экспортерам.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Reuters.

По ее словам, на поставки зерна и удобрений из РФ западные санкции не распространяются, "но компании немного нервничают".

"И мы готовы направить им гарантийные письма, если это поможет побудить их, а также страховые компании поддержать эти усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно мировому сообществу", - сказала она.

Ранее Генсек ООН неоднократно призывал разрешить России продавать удобрения и продукты питания.

Еще в марте США вывели из-под санкций российские удобрения.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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