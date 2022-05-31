В портах Украины заблокировано около 1,5 млн тонн зерна. Всего из страны необходимо вывезти около 20 млн тонн зерна старого урожая, так как уже через месяц начнется уборка нового.

Об этом комментарии "Стране" сообщил министр аграрной политики Николай Сольский.

По его словам, сейчас вывоз зерна осуществляется через западные границы Украины.

"Логистика вывоза увеличивается каждый месяц, но этого недостаточно. Поэтому разблокирование портов — это однозначно приоритет. В этом вопросе есть определенные сложные нюансы, потому что есть военная составляющая, поэтому мы не все можем говорить", — заявляет Сольский.

Также министр рассказал о том, что посевная в Украине находится на финальном этапе.

"На данный момент посевная продолжается, но мы уже на финальном этапе. Сейчас досеиваем гречку и сою. В этом году была холодная весна, плюс из-за ограничений по перемещению техники и нехватки людей посевную по срокам сдвинули", — говорит министр.

Кроме того, Сольский объяснил, почему повысились цены на ранние овощи, фрукты и ягоды в Украине.

"Во-первых, это произошло из-за сезонности — ранние овощи и фрукты всегда были дороже, чем поздние. Во-вторых, у нас ранние овощи, фрукты и ягоды росли в Херсоне и Запорожье, потому что там основной полив и тепло. По понятным причинам урожая оттуда сейчас нет. Когда он пойдёт из других регионов – станет легче", — убежден Сольский.

В то же время, как утверждает министр, проблем с предложением овощей и фруктов в Украине будет меньше, чем ожидается.

"Определенные ограничения будут, но будет завозиться импортная продукция. Рынок это сбалансирует в ближайшие несколько месяцев. Но очевидно, что в условиях войны, сложной логистики и оккупации территории, которая давала ранние фрукты и овощи — это будет дороже, чем в обычный сезон. Бизнес будет замещать овощи и фрукты из тех стран, где дешевле логистика, а также, где номенклатура выглядит лучше и стоит дешевле", — сообщает он.

При этом спрогнозировать, насколько может вырасти стоимость овощей и фруктов в Украине, пока что сложно.

"Овощи сейчас существенно дороже. Однако в ближайшее время предложение увеличится, и цены выровняются", — убежден Сольский.

Помимо этого, министр сообщил, что в Украине вырастет стоимость на импортную кисломолочную продукцию. Однако на кисломолчку, изготовленную в Украине, цены будут держаться на прежнем уровне.

"Ее много изготавливается в нашей стране и она практически не экспортируется. Но на импортную кисломолочку цены будут расти. Значит, будем потреблять больше украинской кисломолочной продукции — ее у нас хватает", — сказал Сольский.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова разблокировать суда с зерном из украинских портов, но Украина должна разминировать прибрежные воды.

А за несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин говорил, что готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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