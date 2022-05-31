ООН предложила создать контактную группу по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов, но договориться о технической встрече пока не удалось.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агенство "Анадолу".

"У ООН есть предложение. Создание четырехсторонней контактной группы, состоящей из ООН, Турции, России и Украины. Мы сказали "да" на это в принципе, совещание на техническом уровне. Появилась идея его реализации, но по этому вопросу пока не достигнут полный консенсус", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Россия и Украина также в целом договорились по этому вопросу, но детали еще предстоит обсудить.

В Минагрополитики заявили, что в портах Украины заблокированы 1,5 млн тонн зерна, а всего из страны надо вывезти 20 млн тонн.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ пропустит украинское зерно в Средиземное море, если Украина проведет разминирование прибрежных вод.

Хотя Владимир Путин говорил, что готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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