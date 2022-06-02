Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал публикации о якобы готовящейся встрече РФ, Украины, Турции и ООН по поводу вывоза украинского зерна по Черному морю.

"Сейчас много кто чего пишет. Я не знаю, насколько это имеет отношение к реальности. Много спекуляций на тему вывоза", - сказал Небензя.

Как сообщала "Страна", 2 июня турецкие СМИ сообщили, что Турция, Украина, Россия и ООН подготовили "дорожную карту" для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. Также они заявили, что в Стамбуле создадут Центр по взаимодействию Москвы и Киева в вопросе вывода судов с зерном.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина готова разминировать акваторию для зерновой деблокады, если страны НАТО защитят ее порты от РФ.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.