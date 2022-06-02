Турция, Украина, Россия и ООН подготовили "дорожную карту" для обеспечения коридора по выводу судов с зерном, сообщает турецкое издание "Анадолу" со ссылкой на источники.

Также издание сообщает, что в Стамбуле создадут Центр по взаимодействию Москвы и Киева в вопросе вывода судов с зерном. Ожидается вывод на рынки 20 млн тонн зерна.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Также турецкие СМИ сообщают, что с ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча России, Турции, Украины и ООН, чтобы обсудить вывоз зерна из украинских портов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Украина готова разминировать акваторию для зерновой деблокады, если страны НАТО защитят ее порты от РФ.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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