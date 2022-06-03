Заместитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Мартин Гриффитс прибыл на два дня в Москву, чтобы обсудить "расчистку пути" для экспорта зерна и других продуктов питания из черноморских портов Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее турецкое издание "Анадолу" рассказало о том, что Турция, Украина, Россия и ООН подготовили "дорожную карту" для обеспечения коридора по выводу судов с зерном.

Кроме того, по данным турецких СМИ, в ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча России, Турции, Украины и ООН, чтобы обсудить вывоз зерна из украинских портов.

В то же время, в России эту информацию восприняли скептически и опровергли проведение встречи в Стамбуле по вывозу зерна из Украины.

Напомним, ООН предложила создать контактную группу для вывоза зерна из Украины.

Также "Страна" сообщала, что Евросоюз раздумывает над военно-морской миссией по вывозу зерна из Украины.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.