В Изюме (Харьковская область) уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия Росси из-за некомпетентности командиров.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны со ссылкой на российского микроблогера.

По его информации, российские подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, командиры не учли боевые вызовы, а тяжелая артиллерия невовремя ремонтировалась.

Кроме того, российским силам также не хватало эффективного общения с командными центрами, и оккупанты полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что враг продолжает подготовку к возобновлению наступления в направлениях Изюма и Славянска.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.