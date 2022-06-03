За последние сутки в Харькове из-за обстрелов два человека получили ранения, в области - пятеро. Один человек погиб в результате обстрела Чугуева.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

Также противник бил по селам и городам Харьковского, Лозовского, Чугуевского и Изюмского районов области, добавил он.

В Чугуеве в результате обстрела погиб мирный житель, двое получили ранения.

В Катериновке Лозовского района два человека получили ранения. Еще один ранен в Балаклейской громаде.

В Циркунах из-за обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, ангар с зерном, автомобили.

Кроме того, Синегубов добавил, что был нанесен ракетный удар по Золочеву, повреждены жилые строения, пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали, как российские войска в течение 10 часов обстреливали из гаубиц Золочев под Харьковом.

Также мы писали, что войска РФ обстреляли школу в Харькове. В результате погибла женщина.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.