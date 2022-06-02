На севере Харьковской области российская армия контролирует Казачьелопанский и Проходовский старостинские округа, а также большую часть Токаровского старостата.

Об этом сообщил мэр Дергачей Вячеслав Задоренко.

При этом, по его словам, ВСУ продолжают закрепляться в Цуповке и начали бои за освобождение Великих Проходов.

Также, после взятия под оперативный контроль поселка Нового, деоккупирована вся территория Русско-Лозовского старостинского округа. Правда, по словам мэра, эта информация еще не подтверждена военным руководством.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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