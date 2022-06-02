Польша займется восстановлением разрушенной россиянами в ходе войны Харьковской области.

Об этом заявил руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик в интервью Polsat News.

"Вчера в документах, подписанных между премьер-министром Польши и премьер-министром Украины, было заявление о том, что Польша будет принимать особое участие в восстановлении Харьковской области", - сказал он.

Дворчик также добавил, что разные европейские страны берут на себя обязательства по реконструкции отдельных украинских регионов, пострадавших из-за боевых действий.

Напомним, в ЕС утвердили План восстановления Украины и уже готовы выделить 9 млрд евро.

Также сообщалось, что Польша хочет разместить у себя финансовый центр фонда восстановления Украины.

Вместе с тем, ранее мы писали, что архитектор штаб-квартиры Apple присоединится к восстановлению Харькова после войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.