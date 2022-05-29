Более чем полтысячи украинских предприятий переехали из горячих точек из-за войны. По сообщениям Министерства экономики Украины, эвакуировалось уже 601 предприятие, из них 390 уже возобновили работу в новом месте.

"Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки. В скором времени переедет еще 151 предприятие, которое уже на маршрутах или оформляет необходимые документы", - говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что самые популярные области релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая. Кроме того, эвакуированный бизнес начинает действовать в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях.

Местные власти помогают находить помещение для работы, обеспечить подключение к сетям. Также помогают находить жилье для работников и налаживать логистические маршруты. новых рынков сбыта, в том числе за рубежом", - отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

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