McDonald’s продаст бизнес в России текущему лицензианту - новокузнецкому предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен будет управлять ресторанами под новым брендом.

Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно условиям сделки, рестораны должны будут работать под новым брендом, при этом рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.

Компания "ГиД" Александра Говора руководила 25 заведениями McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Ранее СМИ писали о том, что российский бизнес McDonald’s может выкупить окружение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Также стало известно, что McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны в стране.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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