Рестораны McDonald's не будут работать до завершения боевых действий в Украине.

Об этом говорится в ответе пресс-службы компании McDonald's на информационный запрос Захід.нет.

Все продукты, хранившиеся в ресторанах сети, были переданы в гуманитарные штабы. Сейчас компания занимается гуманитарной помощью и продолжает выплачивать зарплаты 10 тысячам своим работникам в Украине.

Как указано в ответе компании McDonald's, заведения сети фастфуда будут оставаться закрытыми по всей стране, "пока будут сохраняться угрозы атак".

Отметим, что в Киеве рестораны, кафе и кофейни стали открываться постепенно с конца марта. У некоторых из них сокращенное меню. По состоянию на конец апреля в Киеве возобновили работу 40% заведений питания от довоенного количества.

Также в Киеве закрываются многие заведения авторской кухни, так как по мнению их владельцев они не будут нужны людям в ближайшее время.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.