В Киеве сейчас работают уже 40% заведений питания от довоенного количества, свидетельствует результаты исследования украинской IT-компании Poster POS.

Об этом говорится в исследовании украинской IT-компании, занимающейся автоматизацией заведений общественного питания, Poster POS.

В Киевской области сейчас работает 41% заведений.

При этом указано, что количество открытых заведений стало активно расти после того, как войска РФ ушли с севера Украины в начале апреля.

Для сравнения: в конце марта в Киеве было всего 18% работающих заведений, в Киевской области - 16%.

Напомним, с 1 апреля в Украине постепенно приступили к работе заведения культуры и искусств – театры, оперы и концертные залы.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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