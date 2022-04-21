В связи с подготовкой благотворительного концерта украинской группы "Океана Эльзы" в Киеве, в пятницу, 22 апреля, будет закрыта на вход и выход станция метро "Золотые ворота". Также не будет работать пересадка на "Театральную".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.

Зеленая ветка будет работать на двух участках - "Сырец-Лукьяновка" и "Красный Хутор - Дворец Спорта".

На остальных станциях поезда будут курсировать без изменений.

Напомним, в Киеве возобновила работу красная ветка метро, однако часть станций поезда проезжают без остановок.

Также сообщали, что в столице продлили время работы метро и наземного общественного транспорта.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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