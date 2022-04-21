В Киеве из-за подготовки концерта "Океана Эльзы" в пятницу закроют станцию метро "Золотые ворота"
В связи с подготовкой благотворительного концерта украинской группы "Океана Эльзы" в Киеве, в пятницу, 22 апреля, будет закрыта на вход и выход станция метро "Золотые ворота". Также не будет работать пересадка на "Театральную".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.
Зеленая ветка будет работать на двух участках - "Сырец-Лукьяновка" и "Красный Хутор - Дворец Спорта".
На остальных станциях поезда будут курсировать без изменений.
Напомним, в Киеве возобновила работу красная ветка метро, однако часть станций поезда проезжают без остановок.
Также сообщали, что в столице продлили время работы метро и наземного общественного транспорта.
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