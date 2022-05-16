McDonald's объявил об уходе с рынка России. В РФ пишут о продолжении работы ресторанов под новым брендом
Корпорация McDonald's объявила об окончательном выходе с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса.
"Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и ускорившаяся непредсказуемая операционная среда привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - говорится в сообщении компании.
Компания намерена продать весь свой портфель ресторанов McDonald's в России местному покупателю.
После продажи рестораны не смогут использовать существующие названия, логотип, торговую марку и меню "Макдоналдс".
В России до вторжения в Украину работали 850 заведений с 62 000 сотрудников.
Между тем российские СМИ пишут, что McDonald's на самом деле не уходит из России, а возобновит работу в РФ под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню. Об этом, в частности, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Напомним, McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны в стране. Сейчас компания занимается гуманитарной помощью и продолжает выплачивать зарплаты 10 тысячам своих работников в Украине.
Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.
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