Корпорация McDonald's объявила об окончательном выходе с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной на Украине, и ускорившаяся непредсказуемая операционная среда привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's", - говорится в сообщении компании.

Компания намерена продать весь свой портфель ресторанов McDonald's в России местному покупателю.

После продажи рестораны не смогут использовать существующие названия, логотип, торговую марку и меню "Макдоналдс".

В России до вторжения в Украину работали 850 заведений с 62 000 сотрудников.

Между тем российские СМИ пишут, что McDonald's на самом деле не уходит из России, а возобновит работу в РФ под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню. Об этом, в частности, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Напомним, McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны в стране. Сейчас компания занимается гуманитарной помощью и продолжает выплачивать зарплаты 10 тысячам своих работников в Украине.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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