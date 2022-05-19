Окружение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может выкупить российский бизнес McDonald’s. Компания недавно объявила об окончательном уходе из страны.

Об этом пишет издание The Bell.

Потенциальным покупателем может стать компания СПП Кайрата Боранбаева, родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Также в числе возможных покупателей - компания "ГиД" нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.

По данным одного из собеседников The Bell, о сделке может быть объявлено уже сегодня.

После нее сеть может продолжить работать под новым брендом. Ранее сообщалось, что это может произойти уже в середине июня.

Также отметим, что McDonald's не откроет рестораны в Украине до окончания войны в стране.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

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