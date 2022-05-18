Компания Google закрывает свой офис в Москве и вывозит сотрудников из России из-за ареста банковского счета его филиала.

Об этом сообщает The Telegraph.

Арест счета не позволит компании содержать штат и выполнять свои финансовые обязательства, сообщила компания.

Также в связи с этим "дочка" Google в России подала на банкротство.

При этом сайт Google в России продолжает работать

Отметим, что московский офис - единственный у Google в России.

Отметим, что Bloomberg сообщал еще в марте, что Google вывозит своих сотрудников за пределы России.

Позже в России запретили рекламу Google.

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