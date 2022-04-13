Компания Airbus призвала Европу не блокировать импорт титана из России. В компании считают, что такие санкции больше навредят не России, а авиаиндустрии.

Об этом пишет Reuters.

Санкции в отношении этого стратегического металла нанесут ущерб аэрокосмической отрасли и едва ли повредят российской экономике, уверены в Airbus.

Расширение санкций на титан, используемый в самолетах и ​​реактивных двигателях, было бы "неуместным", заявил генеральный директор Гийом Фори на ежегодном собрании акционеров.

Ранее СМИ сообщали, что несмотря на санкции, Россия восстанавливает нефтяные поставки морем.

Тем временем стало известно, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против РФ с "нефтяными опциями".

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.