Фото: facebook.com/OleksandrVilkul

Глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил подробности удара по населенному пункту 28 мая.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - сказано в посте Вилкула.

Скриншот из Фейсбука Александра Вилкула

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину. 

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева. 

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