Вилкул сообщил, что в Кривом Роге из-за удара россиян уничтожен завод
Глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил подробности удара по населенному пункту 28 мая.
Об этом он написал в своем Фейсбуке.
"Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - сказано в посте Вилкула.
Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.
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