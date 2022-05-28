В Кривом Роге после обстрела прогремел сильный взрыв, виден столб дыма.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил ракетный удар. "Прилетело" по выезду из города. Остальная информация уточняется.

"Прилеты" в Кривом Роге также подтвердил и глава Днепровского областного совета Николай Лукашук.

"Все службы работают. Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются, дополнительная информация будет позже", - написал чиновник в Telegram.

Ранее мы писали, что в Министерстве внутренних дел сообщили подробности ракетного удара по Сумской области. По данным МВД, сегодня после 16 часов вражеский самолет совершил шесть пусков неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумского района.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.