Сегодня россияне в течение десяти часов непрерывно обстреливали пгт Золочев Харьковской области из гаубиц. Об этом рассказал глава Золочевской громады Виктор Коваленко, пишет Суспильне.

"Так еще Золочев не обстреливали, целый день без перерыва", – сказал Коваленко.

По его словам, в результате обстрелов погибла 74-летняя женщина, а 73-летняя женщина получила тяжелые ранения. Погибшая пенсионерка в момент обстрела находилась дома. Гаубический снаряд убил ее на собственной кухне, в результате попадания кирпичное жилище разрушено до основания.

По словам Коваленко, от обстрела также уничтожены три гаража и повреждены еще пять домов.

Сейчас в поселке остаются чуть меньше трети жителей – до 10 тысяч человек. По данным Коваленко, это преимущественно пожилые люди, отказывающиеся эвакуироваться.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова, а также Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области. Из-за обстрелов в области погибли три человека. Женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в селе Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район.

В целом по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них 4 человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадали 5 гражданских, в том числе девушка 13 лет.

Утром 31 мая обстрелы населенных пунктов области продолжились. В селе Ивановка Изюмского района погиб ребенок 12 лет, а мирный житель получил ранение.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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