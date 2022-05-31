Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области по состоянию на 31 мая.

За прошедшие сутки, по его данным, враг обстреливал Основянский и Киевский районы Харькова, а также Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области. Из-за обстрелов в области погибли три человека. Женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в селе Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское, Чугуевский район.

В целом по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них 4 человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В пгт Коротич Харьковского района пострадали 5 гражданских, в том числе девушка 13 лет.

Сегодня утром обстрелы населенных пунктов области продолжились. В селе Ивановка Изюмского района погиб ребенок 12 лет, гражданский получил ранение. Еще одна женщина погибла в Золочеве.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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