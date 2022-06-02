В Харькове метро будет начинать работу на полчаса раньше, а заканчивать на час позже. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Таким образом, время работы харьковского метрополитена будет увеличено. Нововведения начнут действовать с субботы, 4 июня.

"Начиная с субботы, мы изменим график движения поездов. Поезда будут ходить с 06:30 до 20:00. Сегодня они ходят по режиму с семи утра до семи вечера", - заявил Терехов.

Напомним, что харьковский метрополитен возобновил работу 24 мая. Поезда ходили с интервалом в полчаса.

Как сообщалось, враг продолжает обстреливать Харьков и область, за сутки ранения получили семеро мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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