Ночью войска РФ обстреляли Харьков. Снаряд попал в здание общеобразовательной школы в Киевском районе города и спровоцировал пожар.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Так, по данным спасателей, в 00:13 2 июня поступило сообщение о пожаре в общеобразовательной школе Киевского района города Харькова. Горело помещение библиотеки на площади 50 кв. м.

В 02:14 пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело женщины. Пострадавший мужчина и три женщины были спасены, сообщают в ГСЧС.

Кроме того, в 00:20 в Слободском районе Харькова во время обстрела загорелось трехэтажное производственно-хозяйственное здание. Площадь пожара составила 1000 кв. м.

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