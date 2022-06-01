Войска РФ снова обстреляли Киевский район Харькова, обошлось без пострадавших. Но есть погибшие после обстрела области.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

В области в течение последних суток массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы, погибли 4 гражданских.

В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района – 12-летний мальчик. В с. Шестаково Чугуевского района – 2 погибших. Ранения получили в общей сложности 7 гражданских.

По его словам, в целом в области противник сосредоточен на обороне и пытается удержать свои позиции.

А на Изюмском направлении россияне перегруппировываются и готовятся к новым попыткам наступления. Там за минувшие сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Напомним, что Золочев российские войска обстреливали из гаубиц в течение 10 часов.

Также "Страна" разбиралась, почему Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области, а тот потребовал извинений от президента и обвинил Синегубова в "преступном очковтирательстве".

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.