В Харьковской области сократили время комендантского часа. Теперь он будет действовать с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в период действия комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

Напомним, со 2 мая в Харькове комендантский час действовал с 21:00.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.