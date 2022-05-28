Два человека ранены в результате обстрела поселка Золочев, расположенного в 30 км от Харькова.

Сегодня, 28 мая, около 14:00 по поселку был нанесен удар ракетами систем "Ураган" и "Смерч", сообщил глава местной общины Виктор Коваленко.

По его словам, обломки снарядов зацепили 50-летнего мужчину и 62-летнюю женщину, которые в момент обстрела находились на улице. Снаряды падали среди частных домов, один из них пробил крышу, залетел в кухню и не разорвался.

Всего при обстреле повреждены четыре дома.

Ранее мы писали, что войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область, есть погибший и раненые.

Также "Страна" сообщала, что вчера, 27 мая, россияне обстреливали Харьков из крупнокалиберных гаубиц "Пион". Ночью под удар попали Люботин и Чугуев.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.