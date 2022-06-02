В Харькове в течение прошлых суток в результате обстрелов ранения получили три человека, одна женщина погибла после ночного удара по школе на Салтовке.

Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов.

Один мужчина получил ранения в школе, еще два мирных жителя Харькова пострадали в результате дневных обстрелов.

По его словам, также один раненый есть в Циркунах Харьковского района. Еще четверо мирных жителей получили ранения в Чугуевском районе области.

"На Харьковском и Изюмском направлениях враг в основном сосредоточен на обороне и удержании оккупированных территорий. Все попытки атаковать со стороны россиян безуспешны. Наши военные продолжают наносить врагу потери", - сообщил губернатор Олег Синегубов.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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